Новосад назвала неудачной свою формулировку о маленькой зарплате

Зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система.

Так объяснила свое заявление о маленькой зарплате министр образования Анна Новосад.

Она отметила, что формулировка в ее интервью была неудачной, поскольку в Украине до сих пор существует значительный разрыв в доходах людей, поэтому к этому важно относиться чутко.

– Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор, – сообщила министр.

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Анна Новосад также добавила, что ее не устраивает зарплата воспитателя в размере 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем с зарплатой 8 тыс. грн или работа ученых на 0.75 ставки.

– Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ – рост заработных плат педагогов и ученых, – подытожила Новосад.

Напомним, ранее Анна Новосад заявила, что в целом ей хватает заработной платы, чтобы нормально жить. Но в условиях, когда она должна думать о будущем, этого не достаточно.