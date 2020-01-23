Новосад назвала невдалим своє формулювання про малу зарплату

Зарплата посадовців повинна відповідати їхнім конкретним результатам роботи. Це має бути чітка і прозора система.

Так пояснила свою заяву про малу зарплату міністр освіти Ганна Новосад.

Вона зазначила, що формулювання у її інтерв’ю було невдалим, оскільки в Україні досі існує значний розрив у доходах людей, тому до цього важливо ставитися чутливо.

– Для мене посада міністра – це точно не спосіб отримання великих статків. Мені важливо втілити ті зміни, які ми, як уряд, пообіцяли, коли розпочали роботу. Це мій основний мотиватор, – повідомила міністр.

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Ганна Новосад також додала, що її не влаштовує зарплата вихователя розміром 4 тис. грн, вчителя із 30-річним стажем із зарплатою 8 тис. грн чи робота науковців на 0.75 ставки.

– Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном та Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ – зростання заробітних плат освітян та науковців, – підсумувала Новосад.

Нагадаємо, раніше Ганна Новосад заявила, що в цілому їй вистачає заробітної плати, щоб нормально жити. Але в умовах, коли вона повинна думати про майбутнє, цього не достатньо.