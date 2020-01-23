Новое правительство РФ: изменится ли политика в отношении Украины

Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустин значительно помолодело – шести из восьми новых министров меньше 45 лет.

А главное, что новые министры не вмешиваются в политику, в чем заинтересован Владимир Путин.

Больше всего обновился социально-экономический блок: министры экономики, социальной политики, здравоохранения и вице-премьеры, отвечающие за эти направления.

Среди новичков особенно выделяется группа, связанная с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В правительстве оказались сразу два бывших заместителя Собянина – Марат Хуснуллин и Максим Решетников.

Еще двое министров – родом из Тюменской области (откуда и сам мэр Москвы) – бывший губернатор региона Владимир Якушев и бывший ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

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Силовой блок правительства не изменился. Сохранили свои посты также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Шойгу на различных должностях в правительстве уже 26 лет, а Лавров – 16.

Поскольку этим блоком занимается президент, то Путин, очевидно, ими доволен, а это значит, что политика в отношении Украины в новом российском правительстве не изменится.

Хотя один из главных кураторов украинского направления – вице-премьер Дмитрий Козак из Кабмина – уволен. Именно он руководил отношениями с боевиками на Донбассе, договаривался с Украиной об обмене пленными и вел газовые переговоры.

Эксперты убеждены, что Козак и дальше будет курировать эти вопросы, потому что ему уже готовят соответствующую должность в Кремле.

– Пока будет продолжаться эра Путина, будет продолжаться и украино-российский конфликт в активной фазе, – считает политический обозреватель Виталий Портников.

Не будет в новом правительстве России и вице-премьера Виталия Мутко, а также министра культуры Владимира Мединского. Его заменит Ольга Любимова, которая карьеру сделала в православных СМИ.

Именно она инициировала отмену проката в России в 2018 году кинокомедии Смерть Сталина.

Ранее Факты ICTV писали, что Михаил Мишустин представил новый состав правительства РФ.