Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности Системы автоматизированного проектирования. Доктор экономических наук.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

Был аспирантом Московского станкоинструментального института.

В 1992 – 1995 гг – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

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Также он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

6 апреля 2010 года Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Ранее Факты ICTV писали, что Михаил Мишустин представил новый состав правительства. К слову, многие министерства будут возглавлять дипломаты, которые работали в Кабмине экс-главы Дмитрия Медведева.