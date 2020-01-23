Новий уряд РФ: чи зміниться політика щодо України

Уряд РФ на чолі з Михайлом Мішустіним значно помолодшав – шістьом із восьми нових міністрів менше 45 років.

А головне, що нові міністри не втручаються в політику, у чому зацікавлений Володимир Путін.

Найбільше оновився соціально-економічний блок: міністри економіки, соціальної політики, охорони здоров’я та віце-прем’єри, які відповідають за ці напрямки.

Серед новачків особливо виокремлюється група, пов’язана з мером Москви Сергієм Собяніним.

В уряді опинилися відразу два колишніх заступника Собяніна – Марат Хуснуллін та Максим Решетніков.

Ще двоє міністрів – родом з Тюменської області (звідки й сам мер Москви) – колишній губернатор регіону Володимир Якушев та колишній ректор Тюменського державного університету Валерій Фальков.

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Силовий блок уряду не зазнав змін. Зберегли свої посади також міністр оборони Сергій Шойгу та глава МЗС Сергій Лавров. Шойгу на різних посадах в уряді вже 26 років, а Лавров – 16.

Оскільки цим блоком опікується президент, то Путін, вочевидь, ними задоволений, а це означає, що політика щодо України у новому російському уряді не зміниться.

Хоча один з головних кураторів українського напрямку – віце-прем’єр Дмитро Козак з Кабміну – звільнений. Саме він керував відносинами з бойовиками на Донбасі, домовлявся з Україною про обмін полоненими та вів газові перемовини.

Експерти переконані, що Козак і далі куруватиме ці питання, бо йому вже готують відповідну посаду в Кремлі.

– Доки триватиме ера Путіна, буде продовжуватися й україно-російський конфлікт в активній фазі, – вважає політичний оглядач Віталій Портніков.

Не буде в новому уряді Росії й віце-прем’єра Віталія Мутка, а також міністра культури Володимира Мединського. Його замінить Ольга Любімова, яка кар’єру зробила в православних ЗМІ. Саме вона ініціювала скасування прокату в Росії в 2018 році кінокомедії Смерть Сталіна.

Раніше Факти ICTV писали, що Михайло Мішустін представив новий склад уряду РФ.