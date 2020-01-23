В Украине с 1 апреля введут бесплатные медосмотры для ветеранов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра ветеранов.

По ее словам, медосмотры будут введены с 1 апреля 2020 года.

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– Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу, – сказала Коляда.

Министр отметила, что сейчас идет активная работа с теми заведениями, которые смогут обслуживать ветеранов. Это будут медицинские учреждения, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и сами захотят предоставлять им такие услуги.

Коляда также подчеркнула, что уже есть международные партнеры, которые смогут поддержать медицинские учреждения.

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