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Факты / Украина

В Украине с 1 апреля введут бесплатные медосмотры для ветеранов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра ветеранов.

По ее словам, медосмотры будут введены с 1 апреля 2020 года.

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– Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу, – сказала Коляда.

Министр отметила, что сейчас идет активная работа с теми заведениями, которые смогут обслуживать ветеранов. Это будут медицинские учреждения, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и сами захотят предоставлять им такие услуги.

Коляда также подчеркнула, что уже есть международные партнеры, которые смогут поддержать медицинские учреждения.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин выделил 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами.

Источник: Интерфакс-Украина

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