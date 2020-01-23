Пільговий проїзд: ветерани отримають електронну картку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що збільшення штрафів за відмову в пільговому проїзді ветеранів не вирішило проблему.

За її словами, сприяти цьому може впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.

Читайте: В Україні з 1 квітня введуть безкоштовні медогляди для ветеранів

Міністр зазначила, що в Житомирі вже працює електронна система зчитування карт в громадському транспорті. У цьому ж місті планують протестувати ветеранську картку.

Коли сформується реєстр, оновиться інформація про всіх ветеранів і кожен отримає електронну картку. Вона буде водночас посвідченням учасника бойових дій та карткою для користування пільгами.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство ветеранів розділять на два відомства.

Фото: Оксана Коляда