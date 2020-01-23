PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пільговий проїзд: ветерани отримають електронну картку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що збільшення штрафів за відмову в пільговому проїзді ветеранів не вирішило проблему.

За її словами, сприяти цьому може впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.

Читайте: В Україні з 1 квітня введуть безкоштовні медогляди для ветеранів

Міністр зазначила, що в Житомирі вже працює електронна система зчитування карт в громадському транспорті. У цьому ж місті планують протестувати ветеранську картку.

Коли сформується реєстр, оновиться інформація про всіх ветеранів і кожен отримає електронну картку. Вона буде водночас посвідченням учасника бойових дій та карткою для користування пільгами.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство ветеранів розділять на два відомства.

Фото: Оксана Коляда

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка