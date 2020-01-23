Пільговий проїзд: ветерани отримають електронну картку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що збільшення штрафів за відмову в пільговому проїзді ветеранів не вирішило проблему.
За її словами, сприяти цьому може впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.
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Міністр зазначила, що в Житомирі вже працює електронна система зчитування карт в громадському транспорті. У цьому ж місті планують протестувати ветеранську картку.
Коли сформується реєстр, оновиться інформація про всіх ветеранів і кожен отримає електронну картку. Вона буде водночас посвідченням учасника бойових дій та карткою для користування пільгами.
Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство ветеранів розділять на два відомства.
Фото: Оксана Коляда