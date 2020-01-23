Український сніданок у Давосі: Гончарук озвучив плани уряду на 5 років

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд під час Українського сніданку в Давосі запитав прем’єр-міністра Олексія Гончарука про плани уряду України на п’ять років.

– Я не хотів би зараз відкривати всі карти про те, що ми плануємо. Можу тільки сказати, що ми з нашими колегами з Нафтогазу дуже багато про це дискутуємо і кожна можливість, яка буде здаватися нам реалістичною буде нами використана, – сказав він.

Гончарук зазначив, що в наступні п’ять років уряд має зробити економіку України більш енергоефективною.

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– Стратегічний напрямок на наступні п’ять років для нашої країни це стати сильніше зсередини. Це стати ефективніше. У тому числі в плані енергетики. Ми споживаємо занадто багато в тому плані, що ми витрачаємо занадто багато. Рівень втрат у деяких містах досягає рівня понад 50%. Це означає те, що ми опалюємо космос, – сказав він.

Гончарук зазначив, що Україна не повинна “залежати від однієї країни, якою б вона не була”.

Також прем’єр наголосив на необхідності пошуку можливості збільшення видобутку власних енергоресурсів.

– Це головні речі. Звичайно, вони може трохи узагальнені, але я б зараз не хотів заглиблюватися в деталі. Ми про це вже думаємо дуже детально і на дуже професійному рівні з нашими колегами, – резюмував він.

Нагадаємо, Гончарук заявив, що управління над Укрзалізницею планують на 10 років віддати німецькому оператору Deutsche Bahn.