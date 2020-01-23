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Факти / Україна / Політика

Уряд не збирається йти у відставку – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час Українського сніданку у Давосі, заявив, що інформація про відставку уряду – це чутки.

За його словами, наразі в уряді не плануються жодні відставки, він продовжить працювати і надалі.

– Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесними людьми. Ми залишатимемося настільки довго, наскільки це дозволятиме довіра всередині команди, – сказав Гончарук.

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Прем’єр-міністр додав, що наразі у команди немає проблем з довірою.

Кабінет міністрів має чудові відносини з усіма органами влади і надалі працюватиме разом з президентом Володимиром Зеленським.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що управління над Укрзалізницею планують на 10 років віддати німецькому оператору Deutsche Bahn.

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