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Факты / Украина

Зеленский: Украина ведет переговоры с РФ об освобождении пленных

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Израиль заявил, что с Москвой уже начали переговоры о дальнейшем освобождении пленных.

По его словам, речь идет о людях, содержащихся на временно оккупированных территориях Украины и в России.

На эти два трека согласовали списки во время встречи в Минске, но их еще будут дополнять.

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– И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России, – сказал Зеленский.

Он добавил, что обмен с временно оккупированными территориями также готовится.

К слову, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый обмен пленными должен состояться до конца зимы при условии проведения быстрой работы и технических возможностей.

Источник: Офис президента

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