Зеленський: Україна веде переговори з РФ щодо звільнення полонених

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Ізраїль заявив, що з Москвою вже почали переговори щодо подальшого звільнення полонених.

За його словами, йдеться про людей, яких утримують на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

На ці два треки погодили списки під час зустрічі у Мінську, але їх ще доповнюватимуть.

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– І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, зокрема кримських татар, інших українців, які перебувають на території Росії, – сказав Зеленський.

Він додав, що обмін з тимчасово окупованими територіями також готується.

До слова, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий обмін полоненими має відбутися до кінця зими за умови проведення швидкої роботи та технічних можливостей.