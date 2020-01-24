Метро на Виноградарь строят по графику – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительные работы станций Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на Виноградарь идут по графику.

Речь идет о станциях метро Мостицкая и Проспект Правды.

– Через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции Сырец. Также продолжаются работы, осуществляемые открытым способом, – сказал мэр столицы.

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Сейчас продолжается разработка котлована на участке между указанными станциями, где тоннель планируют сделать двухъярусным.

В свою очередь гендиректор Киевметростроя Юрий Золотарев рассказал о том, что в апреле 2020 года начнут разрабатывать тоннель под землей от Мостицкой до Сырца.

Две новые станции метро на Виноградарь планируют открыть до конца декабря 2021 года.

К слову, прокуратура начала расследование касательно возможного хищения средств при строительстве метро на жилмассив Виноградарь.

Источник: Виталий Кличко