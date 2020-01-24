Метро на Виноградар будують за графіком – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що будівельні роботи станцій Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену на Виноградар йдуть за графіком.

Йдеться про станції метро Мостицька та Проспект Правди.

– Через кілька місяців почнуться роботи під землею для розроблення тунелю у напрямку станції Сирець. Також тривають роботи, здійснювані відкритим способом, – сказав мер столиці.

Читайте: Строки запуску знову перенесли: коли з’явиться метро на Виноградар

Зараз триває розроблення котловану на ділянці між зазначеними станціями, де тунель планують зробити двоярусним.

У свою чергу гендиректор Київметробуду Юрій Золотарьов розповів про те, що у квітні 2020 року почнуть розробляти тунель під землею від Мостицької до Сирця.

Дві нові станції метро на Виноградар планують відкрити до кінця грудня 2021 року.

До слова, прокуратура почала розслідування щодо можливого розкрадання коштів під час будівництва метро на житловий масив Виноградар.

Джерело: Віталій Кличко