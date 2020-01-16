Сроки запуска снова перенесли: когда появится метро на Виноградарь

Срок запуска метро на Виноградарь в Киеве снова перенесли. Работы по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год.

– Сорваны сроки на год. На год переносится пуск, – заявил глава наблюдательного совета ПАО Киевметрострой (генподрядчик проекта) Олег Токарев.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин рассказал, что в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

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– Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика, – добавил Шатайкин.

Ранее Факты ICTV писали, что новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды в микрорайоне Виноградарь откроют в декабре 2021 года.