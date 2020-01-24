Сотрудничество с Deutsche Bahn не предусматривает продажу Укрзализныци – Гончарук

Подписание меморандума между Министерством инфраструктуры Украины и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn не предусматривает продажи или концессию государственной компании Укрзализныця.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

– Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь идет лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно! – написал он.

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Также премьер отметил, что сегодня, 24 января, состоится совещание с участием депутатов профильного транспортного комитета Верховной Рады и министерств, на которой будут согласованы все детали дальнейшего сотрудничества.

Напомним, во время украинского завтрака в Давосе Гончарук заявил, что правительство хочет отдать Укрзализныцю Deutsche Bahn в управление на 10 лет.