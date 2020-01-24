Співпраця з Deutsche Bahn не передбачає продажу Укрзалізниці – Гончарук

Підписання меморандуму між Міністерством інфраструктури України і найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn не передбачає продажу або концесію державної компанії Укрзалізниця.

Про що повідомив прем`єр-міністр Олексій Гончарук.

– Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій – йдеться лише про стратегічне партнерство, а не про продаж або концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно! – написав він.

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Також прем`єр зазначив, що сьогодні, 24 січня, відбудеться нарада за участю депутатів профільного транспортного комітету Верховної Ради і міністерств, на якій буде узгоджено всі деталі подальшої співпраці.

Нагадаємо, під час українського сніданку в Давосі Гончарук заявив, що уряд хоче віддати Укрзалізницю Deutsche Bahn в управління на 10 років.