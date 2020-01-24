Только через прямой диалог с Путиным можно вернуть людей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что только через прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным можно остановить войну на Донбассе и вернуть удерживаемых на оккупированных территориях украинцев.

– Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто все решает там, – это президент Российской Федерации, – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что для него возможность закончить войну на Донбассе важнее вопросов этикета.

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– Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие, – отметил он.

К слову, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.