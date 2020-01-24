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Факти / Україна

Тільки через прямий діалог із Путіним можна повернути людей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тільки через прямий діалог із президентом Росії Володимиром Путіним можна зупинити війну на Донбасі та повернути утримуваних на окупованих територіях українців.

– Є люди, які на тій стороні знаходяться у в’язницях, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто усе вирішує там, – це президент Російської Федерації, – сказав український лідер.

Зеленський додав, що для нього можливість закінчити війну на Донбасі важливіша за питання етикету.

Читайте: Війну на Донбасі можна завершити завтра, треба бажання всіх сторін – Зеленський

– Це, чесно кажучи, без мене. Буде можливість – через кілька років. А до цього є можливість закінчити цю війну, кровопролиття, – зазначив він.

До слова, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.

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