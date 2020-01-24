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Факты / Украина / Политика

Зеленский: Войска с Донбасса может вывести только Россия

Только Российская Федерация ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.

Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они, – сказал он в интервью израильскому 9 каналу.

Украинский лидер подчеркнул, что не видит решения конфликта на Донбассе без вывода российский войск с территории Украины.

Дополняется…

Источник: Интерфакс-Украина

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