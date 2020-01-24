Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши

Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

По словам главы оператора ГТС Украины Сергея Макогона, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу объемом 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши объемом 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн ​​куб. м.

Он отметил, что ранее Украина не могла делать такие операции из-за старого транзитного контракта с Газпромом. Поэтому нужно было физически вывозить все объемы газа в Польшу через Дроздовичи, а потом завозить необходимые объемы назад через пункт Германовичи. Такая процедура требовала затрат на прокачку и была ограничена техническими возможностями трубопровода.

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Импорт из Польши предусматривает импорт газа из польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн м³ в сутки или 3,3 млрд м³ газа из польского терминала.

Сергей Макогон также добавил, что Украина ожидает в ближайшее время на виртуального реверса в Словакии и Венгрии.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020.