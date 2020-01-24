Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі

Україна через газовимірювальну станцію Дроздовичі почала віртуальний реверс природного газу з Польщі.

За словами голови оператора ГТС України Сергія Макогона, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі обсягом 9 млн куб. м на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі обсягом 2 млн куб. м, то фактично транспортується через кордон тільки 7 млн куб. м.

Він зазначив, що раніше Україна не могла робити такі операції через старий транзитний контракт з Газпромом. Тому потрібно було фізично вивозити всі обсяги газу в Польщу через Дроздовичі, а потім завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі. Така процедура вимагала витрат на прокачування і була обмежена технічними можливостями трубопроводу.

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Імпорт з Польщі передбачає імпорт газу з польського LNG-терміналу. Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн м³ на добу або 3,3 млрд м³ газу з польського терміналу.

Сергій Макогон також додав, що Україна очікує найближчим часом на віртуальний реверс в Словаччині та Угорщині.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна підписала угоду про реверс газу з Румунії з січня 2020.