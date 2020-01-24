Законопроект о дезинформации не предусматривает заключения – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, законопроект о дезинформации не предусматривает заключения.

– Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, – сказал он.

По его словам, если есть три таких случая в течение года, тогда наступает уголовная ответственность, но она предусматривает только общественно-полезные работы.

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Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека.

– Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения – нет приговора, – резюмировал Бородянский.

Ранее Бородянский заявил, что нужно провести публичное обсуждение закона о дезинформации. Благодаря этому, хотят увидеть, как можно улучшить соответствующий законопроект.