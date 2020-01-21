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Факты / Украина / Общество

Законопроект о дезинформации должен пройти публичное обсуждение – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что нужно провести публичное обсуждение закона о дезинформации.

Проект закона в течение двух месяцев разрабатывали профессиональные юристы.

– Этот законопроект требует краш-теста… И я бы хотел, чтобы адвокаты, юристы вместе со StopFake, с журналистами, с другими организациями, которые занимаются исследованием дезинформации, и провели эту систему через краш-тест, – сказал Бородянский.

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Благодаря публичному обсуждению, хотят увидеть, как можно улучшить соответствующий законопроект.

Министр добавил, что в проекте закона есть много предохранителей, направленных на защиту журналистов, которые честно выполняют свои профессиональные обязанности.

К слову, законопроект о противодействии дезинформации предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение фейков.

Источник: Детектор.Медиа

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