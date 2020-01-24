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Факти / Україна

Законопроект про дезінформацію не передбачає ув’язнення – Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, що законопроект про дезінформацію не передбачає ув’язнення.

– Що стосується кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона настає після трьох доведених судом фактів поширення дезінформації, – сказав він.

За його словами, якщо є три таких випадки протягом року, тоді настає кримінальна відповідальність, але вона передбачає тільки суспільно-корисні роботи.

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Для того, щоб суд виніс такий вирок, він зобов’язаний звернутися і отримати висновок Європейського суду з прав людини.

– Ми передбачили запобіжні заходи, щоб сумлінну людину не можна було посадити. Немає ув’язнення – немає вироку, – резюмував Бородянський.

Раніше Бородянський заявив, що потрібно провести публічне обговорення закону про дезінформацію. Завдяки цьому, хочуть побачити, як можна покращити відповідний законопроект.

Джерело: Еспресо

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