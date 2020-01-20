Министерство культуры, молодежи и спорта планирует решительно бороться с фейками, в связи с чем презентовало основные положения закона О противодействии дезинформации.

Это уже второй этап общественного обсуждения, которое продлится месяц. А уже в марте документ планируют внести в Верховную Раду.

Факты ICTV узнали, что предлагается в законопроекте, а также пообщались с экспертами относительно инициатив Минкульта.

Что считается дезинформацией

Дезинформацией в законопроекте называют недостоверную информацию по вопросам, представляющим общественный интерес. В то же время там отмечено, что оценочные суждения не будут считаться дезинформацией.

Недостоверной же информацией называют ложные сведения о лицах, фактах, событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искаженные.

Уполномоченный по вопросам информации

В МКМС предлагают создать должность уполномоченного по вопросам информации. У него немало обязанностей, в частности, он будет:

мониторить информационного пространства и реагировать на распространение дезинформации;

фиксировать и проверять дезинформацию;

просить ее распространителей опубликовать опровержение;

в случае отказа, обращаться в суд с исками об опровержении;

подавать я в суд заявления об ограничении доступа к информации;

обращаться в правоохранительные органы, если обнаружит признаки уголовного преступления.

Назначать на новую должность будет Кабмин с подачи Минкульта, Минюста и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

До 10 млн штрафа

Два нарушения со стороны медиа будут наказываться простым предупреждением. Впрочем, на третий за год случай распространения дезинформации предусмотрен штраф в тысячу минимальных зарплат – около 4,7 млн грн.

В случае же, если СМИ откажется опровергать информацию – штраф в размере двух тысяч минимальных зарплат, то есть 9,4 млн грн.

За фейки – за решетку

Кроме штрафов, законопроект будет предусматривать уголовную ответственность за распространение дезинформации.

Так, систематическое размещение недостоверных сведений, которые будут представлять угрозу нацбезопасности или безопасности граждан, территориальной целостности или обороноспособности страны, будут считать уголовным преступлением.

За это будут штрафовать на 5-10 тыс. необлагаемых минимумов, а это 85-170 тыс. грн, или отправлять на исправительные работы на один-два года.

Впрочем, это положение будет действовать до восстановления Украиной контроля над своими территориями.

Лишения свободы от двух до пяти лет предусмотрено за использование так называемых ботоферм. А финансирование таких действий будет наказываться заключением от трех до пяти лет.

За повторное совершение таких действий предусмотрено от пяти до семи лет заключения.

Знак качества СМИ

Кроме того, предлагается ввести своеобразный знак качества. Он будет подтверждать, что СМИ придерживается принципов журналистской этики.

При этом критерии получения Индекса доверия будет разрабатывать уполномоченный по вопросам информации.

Впрочем, проверять медиа будут добровольно – после их обращения в независимую организацию, которая имеет соответствующую компетенцию.

Единая пресс-карта

Статус журналиста будет определяться пресс-картой, которую смогут аннулировать в случае нарушения Кодекса журналистской этики.

А за соблюдением этики и стандартов будет следить специальная Ассоциация в рамках журналистского самоуправления. В документе определен перечень общественных организаций, которые могут направить своих представителей на учредительное собрание Ассоциации.

Реакция медиасообщества

В Национальном союзе журналистов Украины этот законопроект восприняли негативно, отметив, что он жестко регулирует профессиональную деятельность украинских журналистов.

В частности, об этом написал на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

– Законопроекты должны решать проблемы, а не создавать, – подчеркнул он.

В ОО Детектор медиа также изложили свою позицию. Там отметили – наибольший риск законопроекта в спешке по его подготовке, а введение уголовной ответственности – идея контраверсионная. При этом там отмечают, что концепция логична, а намерения – хорошие.

Закон нужен, но риски есть

Предложенные в презентации законопроекта инициативы вызвали немало обсуждения не только среди медиасообщества, но и среди специалистов в области права.

В частности, эксперты отмечают, что некоторые положения документа, которые были представлены общественности, уже прописаны в законодательстве Украины.

– Затронутые вопросы и соответствующие тезисы положений законопроекта связаны со многими другими вопросами, которые уже определенным образом урегулированы, например, законодательством об информации, процессуальным и уголовным законодательством и тд., – отмечает партнер юридической фирмы Астерс Юлия Семений.

Кроме того, она добавляет, что положения по контролю и ответственности выглядят достаточно декларативно и формально, они несопоставимы со сложностью современного информационного пространства и количеством источников информации.

– Принятие закона о противодействии дезинформации необходимо, но существует риск, что он превратится в набор декларативных норм вроде “материалы должны быть правдивыми” или “недостоверную информацию распространять запрещено”, и будет использоваться как оружие против нелояльных СМИ, – отмечает адвокат Дмитрий Богуславский.

В законе должны быть четкие критерии, отличающие факты от оценочных суждений, уверен эксперт.

– Уполномоченный фактически подменяет собой суд. То есть именно он (она) будет определять, какое суждение было оценочным, а какое содержало сознательную дезинформацию.

Эксперты также обеспокоены положением об Индексе доверия к СМИ. Так, он может создать неравные условия для медиа, а также быть потенциально коррупционным.

Как это работает в мире

В борьбе с фейковой информацией Украина далеко не первая.

Одной из первых стран, которая на законодательном уровне начала бороться с распространением непроверенной информации, была Германия.

Так, контент на больших платформах вроде Facebook, Twitter или YouTube должен быть заблокирован в течение 24 часов, если на него поступила жалоба. А иначе – штраф, размеры которого достигают $50 млн. Закон, в первую очередь, направлен на борьбу с фейками и дезинформацией.

Но если в Германии с фейками борются либерально, то Китай подошел к вопросу радикально.

Поднебесная известна своим аппаратом цензуры. Так, с 2017 года сайты или соцсети имеют право освещать новости только с разрешения Администрации киберпространства Китая, а все СМИ, как частные, так и государственные, находятся под жестким контролем государства.

Там, к слову, в 2019 году за решетку попало не менее 250 журналистов, и это рекордное количество в мире.

Грань между борьбой с дезинформацией и притеснениями свободы слова довольно тонкая. Разрабатывая законопроект, важно ее не пересечь. Впрочем, противодействие фейкам на законодательном уровне в условиях гибридной войны с Россией – шаг необходимый и важный.

Лилия Ященко