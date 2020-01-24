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Факти / Україна / Політика

Зеленський і Путін можуть домовитися про зустріч у будь-який момент – Пєсков

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть домовитися про зустріч у будь-який момент.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що між главами держав налагоджено досить конструктивний робочий контакт. Дмитро Пєсков також відповів на питання, чи можлива зустріч двох президентів до наступного саміту у нормандському форматі, який може відбутися у квітні.

Він зазначив, що таких планів наразі немає.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський не виключав можливості зустрітися з Володимиром Путіним під час свого візиту до Ізраїлю.

Але Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі 23 січня не було через те, що президент України в останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту, на якому був присутній російський президент.

Джерело: РИА Новости

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