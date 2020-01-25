Нужны были доказательства: Зеленский объяснил, почему не мог публично говорить о сбитии самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не мог сразу публично заявить о сбитии самолета компании МАУ иранскими военными. Но он отметил, что версия технической неисправности была исключена.

– Я поехал к родственникам погибших, но не мог в публично говорить, что нас сбили. Поэтому я приехал и сказал: кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% не техническая ошибка, не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа.

Владимир Зеленский отметил, что уже на второй день после авиакатастрофы ему было известно, что самолет сбили военные. Однако сообщить публично об этом он не мог, потому что нужны были доказательства.

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Он также добавил, что достичь признания Ирана в сбивании самолета Украине помогали США, Великобритания и Канада.

Кроме того, решающую роль в признании сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран решит судьбу черных ящиков МАУ после итогов визита в Киев.

Источник: 9 канал