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Факти / Україна

Потрібні були докази: Зеленський пояснив, чому не міг публічно говорити про збиття літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не міг одразу публічно заявити про збиття літака компанії МАУ іранськими військовими. Але він зазначив, що версія технічної несправності була виключена.

– Я поїхав до родичів загиблих, але не міг в публічно говорити, що нас збили. Тому я приїхав і сказав: крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали – це на 100% не технічна помилка, не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу.

Володимир Зеленський зазначив, що вже на другий день після авіакатастрофи йому було відомо, що літак збили військові. Проте повідомити публічно про це він не міг, бо потрібні були докази.

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Він також додав, що досягти зізнання Ірану у збитті літака Україні допомагали США, Велика Британія та Канада.

Крім того, вирішальну роль у зізнанні відіграли українські спеціалісти, які вилетіли на місце аварії для розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран вирішить долю чорних скриньок МАУ після підсумків візиту до Києва.

Джерело: 9 канал

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