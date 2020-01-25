СБУ нейтрализовала почти 500 кибератак на государственные органы

В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более 480 киберинцидентив и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

– Локализовано 482 киберинциденты и кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные информресурсы и системы. 34 администраторы соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, – говорится в сообщении СБУ.

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Также специалисты СБУ по информационной безопасности пресекли более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

– За направлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем; 34 – за преступления против основ национальной безопасности. 42 лицам объявлено о подозрении, 16 человек были осуждены.

Ранее СБУ задержала хакеров, продававших россиянам секретную военную информацию.