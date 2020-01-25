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Факти / Україна

СБУ нейтралізувала майже 500 кібератак на державні органи

У 2019 році Служба безпеки України нейтралізувала понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об`єкти критичної інфраструктури.

– Локалізовано 482 кіберінциденти та кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури, державні інформресурси та системи. 34 адміністратори соцмереж притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду, – зазначено у повідомленні СБУ.

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Також фахівці СБУ з інформаційної безпеки припинили функціонування понад 1000 вебресурсів, що використовувались у злочинних цілях.

– За напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки розпочато 339 кримінальних проваджень, серед них 158 за злочини у сфері використання комп’ютерних систем; 34 – за злочини проти основ національної безпеки. 42 особам оголошено про підозру, 16 осіб було засуджено.

Раніше СБУ затримала хакерів, що збували росіянам секретну військову інформацію.

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