Трубу снова прорвало: в сеть слили записи о коррупционных схемах и деле Арахамии

В сети появились записи, которые, вероятно, были сделаны в кабинете бывшего главы ГБР Романа Трубы. На них слышно, как он якобы обсуждает с руководителем СБУ Иваном Бакановым дела о коррупционных схемах и дело, в котором якобы фигурирует председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В первой аудиозаписи говорится о коррупционных схемах, связанных с судьями. Исходя из них, глава СБУ призвал открыть первое дело против какого-то судьи. Он признается, что из-за взяточничества суды выпускают преступников.

– Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть опера всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе – а суд просто за взятки отпускал.

Следующее обсуждение частично касается председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии.

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Во втором аудио говорится, что якобы руководитель Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий останавливает внесения в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции Давид Арахамия.

Последняя опубликованная запись касается якобы поручения, которое Офис президента дал в отношении бывшего депутата от БПП Александра Третьякова.

Напомним, ранее в сеть слили разговор об обысках у Гонтаревой.