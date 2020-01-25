Трубу знову прорвало: в мережу злили записи про корупційні схеми та справу Арахамії

У мережі з’явилися записи, які, ймовірно, були зроблені у кабінеті колишнього очільника ДБР Романа Труби. На них чутно, як він нібито обговорює із керівником СБУ Іваном Бакановим справи про корупційні схеми та справу, в якій начебто фігурує голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

У першому аудіозаписі йдеться про корупційні схеми, пов’язані з суддями. Виходячи з них, голова СБУ закликав відкрити першу справу проти якогось судді. Він зізнається, що через хабарництво суди випускають злочинців.

– Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі – а суд просто за хабаря відпускав.

Наступне обговорення частково стосується голови фракції Слуга народу Давида Арахамії.

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У другому аудіо йдеться про те, що нібито керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупиняє внесення до ЄРДР справи, де фігурує голова фракції Давид Арахамія.

Останній опублікований запис стосується нібито доручення, яке Офіс президента дав щодо колишнього депутата від БПП Олександра Третьякова.

Нагадаємо, раніше в мережу злили розмову про обшуки у Гонтаревої.