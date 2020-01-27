Местные выборы состоятся в октябре при любых условиях – Кравчук

Местные выборы в Украине состоятся в последнее воскресенье октября даже, если Верховная Рада не успеет принять закон о децентрализации.

– Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут ли внесены изменения в Конституцию, – сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Она напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября. Поэтому народные депутаты должны к тому времени принять закон о децентрализации, поскольку, согласно законодательству, во время предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию.

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Евгения Кравчук отметила, что нардепы вполне могут успеть принять закон до 5 сентября. Ведь за внесение изменений в Конституцию нужно голосовать на двух сессиях.

Она объяснила, поскольку третья сессия начинается в феврале, то парламентарии должны направить текст закона в Конституционный суд.

После этого, согласно процедуре, в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством.

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