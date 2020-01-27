Місцеві вибори відбудуться у жовтні за будь-яких умов – Кравчук

Місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня навіть, якщо Верховна Рада не встигне ухвалити закон про децентралізацію.

– Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції, – повідомила народний депутат від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня. Тому народні депутати повинні до того часу ухвалити закон про децентралізацію, оскільки, згідно із законодавством, під час передвиборчої кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції.

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Євгенія Кравчук зазначила, що нардепи цілком можуть встигнути ухвалити закон до 5 вересня. Адже за внесення змін до Конституції потрібно голосувати на двох сесіях.

Вона пояснила, оскільки третя сесія починається у лютому, то парламентарі повинні спрямувати текст закону до Конституційного суду.

Після цього, відповідно до процедури, на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю.

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