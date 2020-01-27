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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори відбудуться у жовтні за будь-яких умов – Кравчук

Місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня навіть, якщо Верховна Рада не встигне ухвалити закон про децентралізацію.

– Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції, – повідомила народний депутат від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня. Тому народні депутати повинні до того часу ухвалити закон про децентралізацію, оскільки, згідно із законодавством, під час передвиборчої кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції.

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Євгенія Кравчук зазначила, що нардепи цілком можуть встигнути ухвалити закон до 5 вересня. Адже за внесення змін до Конституції потрібно голосувати на двох сесіях.

Вона пояснила, оскільки третя сесія починається у лютому, то парламентарі повинні спрямувати текст закону до Конституційного суду.

Після цього, відповідно до процедури, на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде бюлетень на місцевих виборах 2020.

Джерело: Обозреватель

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