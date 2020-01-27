Сурков не пішов, курс Кремля щодо України залишився незмінним – Пєсков

Українським напрямом у Кремлі займається де-юре помічник президента РФ Владислав Сурков.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

– Можу поки сказати тільки те, що указу про звільнення Суркова від його обов’язків до нині не було, тому де-факто він продовжує залишатися помічником президента Російської Федерації, – сказав він.

Пєсков також повідомив, що, за необхідності, до вирішення питань, пов’язаних з Україною, долучається інший помічник глави РФ Юрій Ушаков.

Читайте: Зеленський і Путін можуть домовитися про зустріч у будь-який момент – Пєсков

У Кремлі також додали, що “змін у позиції Москви щодо України немає, стратегія РФ ніколи не ґрунтувалася на протистоянні з Києвом”.

До слова, раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з посади.

Джерело: Інтерфакс