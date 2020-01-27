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Факты / Украина / Политика

Украина защищает Запад от российской агрессии – Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что отношения между странами являются ключевыми для национальной безопасности Соединенных Штатов.

По его словам, Украина защищает от российской агрессии не только себя, но и Запад. Поэтому украинский успех также является успехом США.

Соединенные Штаты поддерживают Украину в этой войне военной помощью и учениями.

– Американская оборонная помощь для Украины имеет последовательную двустороннюю поддержку в Конгрессе. Важность этой помощи для Украины, как и для национальной безопасности США, не вызывает сомнений, – сказал Тейлор.

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Он добавил, что своей агрессией против Украины Россия нападает на демократию.

Тейлор также считает, что другие страны не смогут чувствовать себя в безопасности, пока РФ не выведет свои войска из Донбасса и Крыма.

К слову, 28 января ЕС планирует расширить санкции против России за проведение псевдовыборов в Крыму.

Источник: The New York Times

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