Україна захищає Захід від російської агресії – Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що відносини між країнами є ключовими для національної безпеки Сполучених Штатів.

За його словами, Україна захищає від російської агресії не тільки себе, а й Захід. Тому український успіх також є успіхом США.

Сполучені Штати підтримують Україну у цій війні військовою допомогою та навчаннями.

– Американська оборонна допомога для України має послідовну двосторонню підтримку в Конгресі. Важливість цієї допомоги для України, як і для національної безпеки США, не викликає сумнівів, – сказав Тейлор.

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Він додав, що своєю агресією проти України Росія нападає на демократію.

Тейлор також вважає, що інші країни не зможуть почуватися в безпеці, доки РФ не виведе свої війська з Донбасу і Криму.

До слова, 28 січня ЄС планує розширити санкції проти Росії за проведення псевдовиборів у Криму.

Джерело: The New York Times