ЕС расширит санкционный список против РФ из-за псевдовыборов в Крыму

Евросоюз 28 января планирует расширить санкционный список россиян, причастных к организации псевдовыборов, состоявшихся в аннексированном Крыму 8 сентября 2019 года.

В частности, в черный список добавят семь человек, которые своими действиями подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Пока неизвестно, о ком именно идет речь.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2020