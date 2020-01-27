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Факты / Украина

ЕС расширит санкционный список против РФ из-за псевдовыборов в Крыму

Евросоюз 28 января планирует расширить санкционный список россиян, причастных к организации псевдовыборов, состоявшихся в аннексированном Крыму 8 сентября 2019 года.

В частности, в черный список добавят семь человек, которые своими действиями подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Пока неизвестно, о ком именно идет речь.

Читайте: Литва и Латвия не признают “местные выборы” в оккупированном Крыму – главы МИД

Напомним, 4 сентября 2019 года послы ЕС согласовали продление санкций против РФ до марта 2020 года.

Евросоюз ввел санкции против России в июне 2014 года и ежегодно решает вопрос об их продлении.

Фото: Dreamstime

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