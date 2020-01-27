Украинцам порекомендуют покинуть Китай из-за коронавируса – СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Посольству Украины в КНР рекомендовать украинцам покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.

МИД Украины поручили рекомендовать нашим гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Минздраву поручено системно информировать общественность о ситуации по распространению вируса, предоставлять рекомендации о признаках вируса и мерах его предупреждения и лечения.

– Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине, – говорится в сообщении СНБО.

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины вновь отмечают необходимость усиленного контроля над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса.