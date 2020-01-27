Українцям порекомендують залишити Китай через коронавірус – РНБО

Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

МЗС України доручено рекомендувати нашим громадянам утримуватися від відвідування Китаю найближчим часом.

МОЗ доручено системно інформувати громадськість про ситуацію з розповсюдженням вірусу, надавати рекомендації про ознаки вірусу і заходи його попередження і лікування.

– Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавірусу в світі та в Україні, – йдеться у повідомленні РНБО.

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У Раді національної безпеки і оборони України знову наголошують на необхідності посиленого контролю над ситуацією в частині можливості поширення нового коронавірусу.