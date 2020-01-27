PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українцям порекомендують залишити Китай через коронавірус – РНБО

Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

МЗС України доручено рекомендувати нашим громадянам утримуватися від відвідування Китаю найближчим часом.

МОЗ доручено системно інформувати громадськість про ситуацію з розповсюдженням вірусу, надавати рекомендації про ознаки вірусу і заходи його попередження і лікування.

– Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавірусу в світі та в Україні, – йдеться у повідомленні РНБО.

Читайте: Коронавірус: Гончарук пояснив, чому в Борисполі перевіряють лише пасажирів із Китаю

У Раді національної безпеки і оборони України знову наголошують на необхідності посиленого контролю над ситуацією в частині можливості поширення нового коронавірусу.

Як відомо, у Китаї у більш ніж у 2,5 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 80 осіб.

Джерело: РНБО

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка