Українцям порекомендують залишити Китай через коронавірус – РНБО

Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.
МЗС України доручено рекомендувати нашим громадянам утримуватися від відвідування Китаю найближчим часом.
МОЗ доручено системно інформувати громадськість про ситуацію з розповсюдженням вірусу, надавати рекомендації про ознаки вірусу і заходи його попередження і лікування.
– Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавірусу в світі та в Україні, – йдеться у повідомленні РНБО.
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У Раді національної безпеки і оборони України знову наголошують на необхідності посиленого контролю над ситуацією в частині можливості поширення нового коронавірусу.
Як відомо, у Китаї у більш ніж у 2,5 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 80 осіб.