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Факты / Украина

Экс-директор ГБР Труба обжаловал указ Зеленского об увольнении

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении его полномочий.

Он назвал снятие с должности политическим решением.

– Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени, – написал Роман Труба в Telegram-канале.

Роман Труба также сообщил, что ГБР стало вершиной его профессиональной карьеры, поэтому он считает, что досрочное прекращение полномочий на должности директора должно получить, кроме политической, правовую оценку.

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Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Роман Труба увольняется с должности директора Государственного бюро расследований.

А ранее Верховная Рада проголосовала за перезагрузку ГБР.

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