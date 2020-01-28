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Факти / Україна

Екс-директор ДБР Труба оскаржив указ Зеленського про звільнення

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення його повноважень.

Він назвав зняття з посади політичним рішенням.

– Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу, – написав Роман Труба у Telegram-каналі.

Роман Труба також повідомив, що ДБР стало вершиною його професійної кар’єри, тому він вважає, що  дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку.

Читайте: Нові призначення в ДБР: чому зараз звільнили Трубу та призначили Венедіктову

Нагадаємо, 27 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Роман Труба звільняється з посади директора Державного бюро розслідувань.

А раніше Верховна Рада проголосувала за перезавантаження ДБР.

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