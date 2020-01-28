Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення його повноважень.

Він назвав зняття з посади політичним рішенням.

– Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу, – написав Роман Труба у Telegram-каналі.

Роман Труба також повідомив, що ДБР стало вершиною його професійної кар’єри, тому він вважає, що дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку.

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Нагадаємо, 27 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Роман Труба звільняється з посади директора Державного бюро розслідувань.

А раніше Верховна Рада проголосувала за перезавантаження ДБР.