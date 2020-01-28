Кабмин изменил формирование цены газа для населения

Правительство внесло изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе.

То есть цена продажи газа населению и тепловикам ограничивается среднеарифметическим значением цены на нидерландском хабе TTF.

– С 1 января 2020 НАК Нафтогаз Украины осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, – сообщают в правительстве.

Также должен учитываться тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей, Словакией, Венгрией.

Читайте: Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши

В Кабмине напомнили, что с 1 января 2020 года цена природного газа по спецобязательствам не может быть выше, чем цена его продажи.

Ранее Факты ICTV писали, что транзит газа принесет Украине дополнительные 2% ВВП.