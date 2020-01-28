Кабмін змінив формування ціни газу для населення

Уряд вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.

Тобто ціна продажу газу для населення і тепловиків обмежується середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському хабі TTF.

– Відповідно з 1 січня 2020 року Нафтогаз здійснює продаж/постачання природного газу згідно з пунктами 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України, – повідомляють в уряді.

Також повинен враховуватися тариф на послуги транспортування газу для точки входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною.

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У Кабміні нагадали, що з 1 січня 2020 року ціна природного газу за спецзобов’язаннями не може бути вищою, ніж ціну його продажу.

Раніше Факти ICTV писали, що транзит газу принесе Україні додаткові 2% ВВП.