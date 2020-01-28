Нафтогаз назвал цену газа для населения в январе

В январе цена для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 4,65 грн за м³ (без учета НДС, наценки газзбутов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) – что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Новая цена рассчитана Нафтогазом согласно постановлению Кабмина, таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

В Нафтогазе подчеркнули, что таким образом отменяется предварительная цена гарантирована правительством.

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– Оптовая цена 4,65 грн за 1 м³ будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь 5,5 грн за м³, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что новая снижена цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или месячную.

Потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.

Ранее Факты ICTV писали, что транзит газа принесет Украине дополнительные 2% ВВП.

Источник: Нафтогаз