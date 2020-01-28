Нафтогаз назвав ціну газу для населення в січні

У січні ціна для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів становитиме 4,65 грн за м³ (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) – на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабміну, таким чином, Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням і конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу.

В Нафтогазі підкреслили, що таким чином скасовується попередня ціна гарантована урядом.

Читайте: Кабмін змінив формування ціни газу для населення

– Оптова ціна 4,65 грн за 1 м³ діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яку Нафтогаз запропонував всім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, а також раніше затвердженої місячної ціни на січень 5,5 грн за м³, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично для побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну споживач вибрав раніше – квартальну чи місячну.

Споживачам не потрібно нікуди звертатися або оформляти будь-які документи.

Раніше Факти ICTV писали, що транзит газу принесе Україні додаткові 2% ВВП.

Джерело: Нафтогаз