Дела Майдана: Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана.

Адвокатская совещательная группа сообщает, что своим постановлением от 27 января он вернул оригинальный состав группы – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу.

К слову, в декабре 2019 года это группа была изменена. Под руководством новой прокурорской группы экс-беркутовцы Олег Янишевский Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которые фигурируют в деле о расстрелах на Институтской, были переданы для обмена удерживаемыми лицами.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делам Майдана усилится.

В частности, предполагается создание отдельного управления и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства.

Сейчас в ГБР в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана.