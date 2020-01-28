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Факти / Україна / Політика

Справи Майдану: Рябошапка повернув попередній склад прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану.

Адвокатська дорадча група повідомляє, що своєю постановою від 27 січня він повернув оригінальний склад групи – Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу.

До слова, у грудні 2019 року ця група була змінена. Під керівництвом нової прокурорської групи екс-беркутівці Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко, які фігурують у справі про розстріли на Інститутській, були передані для обміну утримуваними особами.

Читайте: ДБР готується передати до суду одну зі справ Майдану

Нагадаємо, раніше виконувач обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що слідство у справах Майдану посилиться.

Зокрема, передбачається створення окремого управління та збільшення кількості слідчих, які розслідуватимуть ці провадження.

Наразі у ДБР у складі управління організації досудового розслідування створений та вже працює окремий слідчий підрозділ, який займається розслідуванням справ Майдану.

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