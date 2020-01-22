ГБР готовится передать в суд одно из дел Майдана

Специальный следственный отдел ГБР, который только 11 января был окончательно укомплектован, уже готовится направить в суд одно из дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.

Сотрудники подразделения по делам Майдана рассказали о плане своей работы.

В частности, сейчас продолжается прием соответствующих уголовных производств от Офиса генерального прокурора.

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– Длительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании дел Майдана. Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи ГБР уже готовятся к направлению одного из дел в суд, – говорится в сообщении.

Напомним, шесть лет назад Сергей Нигоян и Михаил Жизневский стали первыми героями Небесной сотни, которые погибли 22 января 2014 года на Майдане.