У мене не було договірних стосунків з Януковичем – заступник голови ДБР Бабіков

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков під час брифінгу у Києві заявив, що не мав договірних стосунків з четвертим президентом України Віктором Януковичем.

Він додав, що не був особисто знайомий з Януковичем і не представляв його права та інтереси, особливо у справах Майдану.

– Вам показують документи про нібито представництво його інтересів. Яким чином їх необхідно оцінювати… Оскільки адвокати досить часто беруть участь у судових засіданнях, а кримінальне процесуальне законодавство вимагає подачі значної кількості процесуальних документів в обмежені строки, інколи виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває в адвокатському об’єднанні, – пояснив Бабіков.

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В таких випадках готують технічний документ щодо представництва інтересів, після чого його передають на підпис адвокату.

Раніше перший заступник директора ДБР працював в юридичній фірмі Aver Lex, яка була представником Януковича в судах.

До слова, спеціальний слідчий відділ ДБР готується вже найближчим часом скерувати до суду одну зі справ щодо подій на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках.